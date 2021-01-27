ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقرير صادم.. مايك بنس نائب ترامب يعيش مع زوجته بلا مأوى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت تقارير إعلامية أمريكية إن "مايك بنس"، نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، يعيش الآن "بلا مأوى"، ويُزعم الآن أنه يمارس رياضة ركوب الأمواج على الأريكة، مع سياسي من ولاية إنديانا، بعد مغادرته منصبه، حسب التقارير.

وأوضح مصدر لـ"بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أن نائب الرئيس السابق وزوجته "كارين"، يقيمان في مقصورة، يستخدمها حاكم ولاية إنديانا، إريك هولكومب، للاستجمام.

وبحسب ما ورد، قال مستشار للرئيس السابق دونالد ترامب للمنافذ الإخبارية، "بنس ليس لديه منزل" أو "مكان يعيش فيه" بعد مغادرة البيت الأبيض.

وتوجه "بنس" في طائرة حكومية، إلى مطار كولومبوس المحلي، يوم تنصيب إدارة جو بايدن، للعودة إلى مسقط رأسه في إنديانا. ووصل مع زوجته وابنتيه، شارلوت وأودري، بعد حضور حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير.

وقال بنس عند وصوله:"اسمحوا لي أيضًا أن أتوقف لحظة لأقول شكرًا للرئيس دونالد ترامب وميلانيا على كل ما فعلوه لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سنكون دائمًا ممتنين للفرصة التي قدموها لنا لنخدمها".

وأكد أمام حشد "لقد وعدت كارين بالفعل بأننا سنعود إلى إنديانا هذا الصيف. ليس هناك مكان مثل المنزل".

وبحسب ما ورد، قال مستشار ترامب إن حفنة من الجمهوريين المقربين من نائب الرئيس السابق منزعجون من افتقار بنس لمنزل أو وظيفة.

وقالت تقارير إن الأسرة الثانية السابقة - أسرة بنس - لا تملك منزلا. وكشف اثنان من الجمهوريين أنهما سمعا أن آل بنس يقيمون في منزل أحد أفراد الأسرة في كولومبوس ، حسبما أفاد موقع بيزنس إنسايدر.

وذكر الموقع أن 10 سنوات قد مرت منذ آخر مرة امتلك فيها مايك بنس وزوجته منزلا، فقد باعا منزلًا لأسرة واحدة في عام 1987، وانتقلوا مرة أخرى في عام 1999 واشتروا منزلًا آخر جنوب إدنبرة، إنديانا - ومع ذلك، فمن غير المعروف ما إذا كان آل بنس لا يزالون يمتلكون العقار.

وفي عام 2000، كشفت شركة بنسز المستأجرة في إنديانابوليس والتقارير المالية أنها لم تدفع رهنًا عقاريًا منذ عام 2007، كما أوضح الموقع، مضيفًا أن نائب الرئيس السابق حصل على دخل إيجار من إقامة في كولومبوس في عام 2008.

وتساءل بعض الجمهوريين عما إذا كانت سلامة بنس بعد أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية في 6 يناير - حيث بدا أن بعض المتظاهرين يصرخون "شنق مايك بنس" - تسببت في تأخير العثور على منزل دائم.

وفي الوقت نفسه، انتقلت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى دائرة المرصد رقم واحد الفخمة المكونة من 33 غرفة - والتي تم بناؤها عام 1893 وتقع على أرض المرصد البحري الأمريكي في واشنطن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مايك بنس يتحدى الجميع ويرفض تفعيل مادة عزل ترامب

بولتون عن إمكانية عزل ترامب من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته: تصرف أحمق

بعد رفضه تغيير نتائج الانتخابات.. ترامب يعاقب بنس ويمنع كبير موظفيه من دخول البيت الأبيض

سجادة حمراء وفرقة عسكرية تغني له .. مطالب ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض

طائرة بايدن تهبط في واشنطن.. وبنس يطير إلى هذه الولاية بعد التنصيب

نائب ترامب يصل إلى الكونجرس لحضور حفل تنصيب بايدن

ترشيحاتنا

بيغيروا منهم.. 3 طالبات يدسنّ السم في الجاتوه ويقتلن صديقتهن ويصبن 5 بالإسكندرية

عبر 10 قاذفات.. الصين تهدد الولايات المتحدة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول

ما موعد إجراء امتحانات نصف العام للجامعات؟ .. التعليم العالي تجيب

تعرف على اسعار ومواصفات سيارات DL الكهربائية بديل التوك توك في مصر

حكم الشرع في ترك إذاعة القرآن الكريم تعمل ليل نهار.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يثير الجدل في ظهور جديد بصحبة وحش فيراري.. قصة هذه السيارة | صور

بدلة واحدة.. ياسمين صبرى وهيفاء وهبي تتنافسان بهذه الإطلالة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول