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قبول 200 طالب..عمرو طلعت يكشف محاور مبادرة مصر الرقيمة الأربعة وكيفية التسجيل |فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:35 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
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داليا أحمد
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصر الرقمية تركز على تدريس أربع محاور حتى يتم تخريج شباب قادر على الإلتحاق بسوق العمل الدولي.

وأوضح عمرو طلعت، خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم"المذاع على قناة الحياة ، أن المحور الأول يتمثل فى المحور العملى الأكاديمى بإلحاق الشاب بأحد الجامعات العالمية لمتابعة المحاضرات من خلال الانترنت واختيار التخصص العلمى الذى يرغب فيه ودراسته لينتهى الطالب بحصوله على الماجستير المهنى فى تخصصه.

وأضاف عمرو طلعت، أن المحور الثانى هو العملى وهو لا يأتى فقط من الخبرات والعلوم وأنما هناك بعد تدريبى عملى بالتعاقد مع الشركات العالمية فى قطاع التكنولوجيا ،حيث يتم استضافتهم 3 شهور داخل هذه الشركات للتدريب على التقنيات الحديثة التى تعمل بها هذه الشركات للسيطرة على مشروعاتها.
 
وأشار عمرو طلعت، إلى أن المحور الثالث هو المهارات الشخصية والقيادة وادارة المشروعات، حيث يجب على الشاب أن يتقنها ويتدرب عليها من خلال إحدى الشركات العالمية فى بناء القدرات الشخصية، والمحور الرابع يتمثل في المهارات اللغوية وإتقان اللغة الانجليزية لإعداد جيل قادر على دخول العمل فى المجال العالمى والتعامل مع الشركات العالمية.
 
وأوضح عمرو طلعت، أنه تم قبول 200 طالب كدفعة أولى بالمبادرة ونستهدف الوصول إلى 1000 فى الدفعات القادمة ، مستكملًا أن الشاب لابد أن يكون خريج كلية تقوم بدراسة التكنولوجيا والمجالات العلمية، حيث يقوم الطالب بالتسجيل من خلال موقع تابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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