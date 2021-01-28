بينها 2127 تجاوز سرعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5069 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 2127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و149 مخالفة السير بدون تراخيص، و65 مخالفة موقف عشوائى، و29 مخالفات شروط التراخيص.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



