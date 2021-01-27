ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس طاقة النواب: الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد رفاهية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:25 م
النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله
Advertisements
فريدة محمد
طالب النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بسرعة الوصول إلى حلول سريعة للمشاكل التي سبق وطرحها على الوزيرة التي تخص "صيادي البحر الأحمر"، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك كونه نائبا عن محافظة البحر الأحمر.

وقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، على الجهد الواضح في بيان الوزارة الذي عرضته أمام المجلس ، والعرض التقديمي الذي قدمته والخاص بقانون الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة جميع بنود بيان وزارة البيئة من جانب أعضاء اللجنة. 

وأوضح "عوض الله"، فى تصريحات صحفية، أن إعادة تدوير المخلفات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمتاحة بالدول المتقدمة لإبراز الوجه الحضاري لمصر، أصبح أمرا ضروريا، لافتا إلى أن منظومة تدوير المخلفات ستساعد فى تقليل مايدفن في مدافن صحية بيئية، خاصة أن هناك بعض المخلفات يكون لها مردود سيئ على البيئة على المدى البعيد، كذلك فإن إدخال مثل هذه التكنولوجيا ستساعد في إنتاج طاقة من مخلفات الفرز والتي يمكن استخدامها كمصدر للوقود والاستفادة من ذلك فى العديد من الصناعات.

وأكد عوض الله أن الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة في سبيل الحفاظ على جودة الحياة على كوكب الأرض، مشيرا الى أن الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الطاقة المتولدة من المخلفات هى من مخططات الدولة التى دخلت حيز التنفيذ.

وأوضح عوض الله أن عمليات التنمية يجب أن تكون مستدامة حفاظًا على بيئتنا التى هى حق أصيل للأجيال القادمة لاستغلالها والتمتع بها، مشير الى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطن البسيط، خصوصا وأن مصر لديها  الكثير من الثروات الطبيعة بجميع المدن السياحية ويجب الحفاظ عليها ليس فقط من المنطلق البيئى أو كتراث إنساني وإنما من أجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة والواعدة في مجال التنمية السياحية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ياسمين فؤاد: الرئيس دعم ملف تغيير البيئة كي تكون في قلب الاقتصاد

وزيرة البيئة: الترويج للمحيمات الطبيعية والسياحة البيئية بالدراجات

7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.. طاقة النواب تقدم روشتة برلمانية للنهوض بالمنظومة

رئيس طاقة النواب: فوائد اقتصادية وبيئية من التوسع في استخدام الغاز الطبيعي

وزيرة البيئة: نسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل خدمة المواطنين

وزيرة البيئة تكشف أمام البرلمان جهود معالجة وتدوير المخلفات الزراعية

ترشيحاتنا

قفزت من بلكونة شقة مجاورة عشان ألحقها.. فتاة تنقذ سيدة حامل مغمى عليها| تفاصيل

أسامة خليل يثير التساؤل في الإسماعيلي برسالة غامضة لـ ابو جريشة

لم تمت بفيروس كورونا.. سبب وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

رقم كارثي لوفيات كورونا في العالم خلال 24 ساعة

لازم يتقبض عليها.. غضب بمواقع التواصل من سيدة أهانت الشوكولاتة

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يثير الجدل في ظهور جديد بصحبة وحش فيراري.. قصة هذه السيارة | صور

بدلة واحدة.. ياسمين صبرى وهيفاء وهبي تتنافسان بهذه الإطلالة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول