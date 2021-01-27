رئيس طاقة النواب: الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد رفاهية

طالب النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، وزيرة البيئة، ا لدكتورة ياسمين فؤاد، بسرعة الوصول إلى حلول سريعة للمشاكل التي سبق وطرحها على الوزيرة التي تخص "صيادي البحر الأحمر"، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك كونه نائبا عن محافظة البحر الأحمر.





وقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، على الجهد الواضح في بيان الوزارة الذي عرضته أمام المجلس ، والعرض التقديمي الذي قدمته والخاص بقانون الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة جميع بنود بيان وزارة البيئة من جانب أعضاء اللجنة.





وأوضح "عوض الله"، فى تصريحات صحفية، أن إعادة تدوير المخلفات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمتاحة بالدول المتقدمة لإبراز الوجه الحضاري لمصر، أصبح أمرا ضروريا، لافتا إلى أن منظومة تدوير المخلفات ستساعد فى تقليل مايدفن في مدافن صحية بيئية، خاصة أن هناك بعض المخلفات يكون لها مردود سيئ على البيئة على المدى البعيد، كذلك فإن إدخال مثل هذه التكنولوجيا ستساعد في إنتاج طاقة من مخلفات الفرز والتي يمكن استخدامها كمصدر للوقود والاستفادة من ذلك فى العديد من الصناعات.





وأكد عوض الله أن الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة في سبيل الحفاظ على جودة الحياة على كوكب الأرض، مشيرا الى أن الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الطاقة المتولدة من المخلفات هى من مخططات الدولة التى دخلت حيز التنفيذ.





وأوضح عوض الله أن عمليات التنمية يجب أن تكون مستدامة حفاظًا على بيئتنا التى هى حق أصيل للأجيال القادمة لاستغلالها والتمتع بها، مشير الى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطن البسيط، خصوصا وأن مصر لديها الكثير من الثروات الطبيعة بجميع المدن السياحية ويجب الحفاظ عليها ليس فقط من المنطلق البيئى أو كتراث إنساني وإنما من أجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة والواعدة في مجال التنمية السياحية.