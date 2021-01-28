رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يكشف عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية إقامتها

أكد الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، أنه من المقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول رسميا بداية من 20 فبراير المقبل ، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات .





وأوضح "الخولي" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات بشكل طبيعي كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة، حيث سيتم إجراء الامتحانات الشفوية للطلاب أولا وبعد ذلك يتم البدء في الامتحانات النظرية.





وأضاف "الخولي" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، وسيتم مراعاة التباعد الاجتماعي ، وتقسيم الطلاب على مجموعات منعا للتكدسات بينهم .





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وأشارإلى أنه سيتم عمل تعقيمات بصفة مستمرة ودائمة لقاعات الامتحانات ، وأماكن تردد الطلاب وإلزام الجميع بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.





كان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم 23 يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.