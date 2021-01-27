محافظ المنيا يستعرض مبادرة «حياة كريمة» مع أعضاء مجلس الشيوخ

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اليوم لقائه الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.





في بداية اللقاء توجه أعضاء مجلس الشيوخ، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث استعرض المحافظ أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة.





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واستعرض المحافظ، المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بالقرى المحددة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).

واشار المحافظ، الي ان اعمال المبادرة انطلقت بالفعل لتنفيذ المشروعات بمركز ابوقرقاص، وتشمل تطوير 47 قرية وستنطلق تباعًا بباقي المراكز المحددة، لتحقيق كافة جوانب التنمية للمواطنين وتوصيل كافة الخدمات والمرافق.





وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استقبال وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالي الطلبات المقدمة حتى اليوم، 161 ألفاً و16 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء.





وقال المحافظ، إن ذلك يأتي، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي.





وشدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.



