تأييد برلماني لـ مشروع قانون تكريم الأطباء وأسر الشهداء.. نواب: قدموا أرواحهم من أجل إنقاذ الوطن.. ومازالوا يواجهون خطر كورونا

رئيس صحة النواب: سنبذل قصارى جهدنا لإدراج شهداء الأطقم الطبية وجعلها في صدر القانون

نائبة بالشيوخ : مشروع قانون تكريم الأطباء فكرة إنسانية تستحق الدعم والمساندة

برلمانية تطالب البرلمان المصري بتكريم أسر شهداء ومصابي الأطقم الطبية





أيد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، مشروع القانون التى أعلنت عنه النائبة هند، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإضافة الأطقم الطبية ضمن الفئات المنطبق عليها القانون.





واكد النواب، على ضرورة دعم ومساندة الأطقم الطبية وكافة القائمين عليها ، لافتًين إلى أن ما تقوم به الأطقم الطبية من دور فعال و جهد كبير فى ظل هذه الظروف العصيبة، هو ما يجعل كل جهد هدفه العطاء ومساعدة الآخرين أمر أكثر أهمية عن ذي قبل .









بداية، أيد النائب، أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية، وذلك بإضافة الأطقم الطبية ضمن الفئات المنطبق عليها القانون.





وقال " حاتم" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إن الأطقم الطبية بمثابة خط الدفاع الأول، و حائط الصد لهذا للوباء القاتل، مؤكدا على ضرورة تطبيق هذا القانون في أقصى سرعة خاصة في تلك الآونة التي تبذل فيها الأطقم الطبية قصارى جهدها لمواجهة أزمة كورونا، معقبًا:" دعمهم واجب وطني، و لابد من تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة، وإضافة هؤلاء الابطال لهذا القانون، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع.





وتابع: سنبذل قصاري جهدنا لادراج شهداء الأطقم الطبية والقائمين على مواجهة فيروس كورونا، للمادة الأولى وجعلها في صدر القانون،مشيرًا إلى أن دور الأطباء والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية، لا يقل أهمية عن دور الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب قائلا:" لا أحد بإمكانه أن ينكر الجهود التي تبذل من قبل الأطقم الطبية ، باذلين الغالي والنفيس لمجابهة جائحة كورونا".





ومن جانبها أشادت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، و إضافة الأطقم الطبية ضمن الفئات المنطبق عليها القانون، قائلة:" فكرة إنسانية تستحق الدعم والمساندة ، وعلى المتبنين هذا المشروع ، ضرورة عرض المشروع على الرأي العام لتبني الفكرة و العمل على تطويرها".





وأشارت" النقاش" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن شهداء الأطقم الطبية قاموا بدور بطولى في مواجهة فيروس كورونا ، فضلًا عن إنقاذهم العديد من أرواح المصريين من هذا الوباء الخطير ، مؤكدة على أنه لا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة لمساندة ودعم الأطباء، لا سيما تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بأن يكون الأطباء في مقدمة من يحصلون على لقاح كورونا كونهم خط الدفاع الأول ضد كورونا.





وتابعت عضو مجلس الشيوخ فى تصريحاتها قائلة:" علينا كنواب أن نساند وندعم أسر شهداء الأطباء، باعتبار هؤلاء ضمن قائمة شهداء الجيش والشرطة ليتمتعوا بجميع المزايا التي قررت الدولة منحها لأسر الشهداء، مؤكدة على أن الدور الذي قام به شهداء الأطقم الطبية فى هذه الظروف الاستثنائية و الغير مسبوقة، لايقل أهمية عن دور شهداء الجيش والشرطة فى مكافحة الارهاب.









وفى السياق ذاته عبرت النائبة، آمال رزق عضو مجلس النواب، عن تأييدها الكامل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تكريم الأطباء، قائلة:" الأطقم الطبية بما فيها الأطباء والممرضين وكافة القائمين على مواجهة فيروس كورونا ،

عندما يستشهدوا بعتبرهم ضمن قائمة شهداء الجيش والشرطة".









و أشارت "رزق" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية قد شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة فى أعداد المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا نظرًا لتصدرهم المشهد العالمى، لافتة إلى أنه تقديرًا وإقرارًا لجهودهم، فمن باب أولى ضرورة التقدم بهذا القانون لضم الأطقم الطبية للفئات التى يشملها قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، تكريمًا لهم.





و أعربت عضو مجلس النواب عن تمنيها بضرورة أن تلقي هذه الفئة اهتمامًا يليق بها من جانب البرلمان المصري ، إلى جانب تقديمه كافة صور الدعم والتكريم لأسر المصابين و الشهداء على حد السواء من الأطقم الطبية وكافة القائمين عليها.



