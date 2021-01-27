دينا خليل: 50% من حالات الطلاق تكون بسبب ضرب الزوجة.. فيديو

علقت دينا خليل، عضو جروب أمهات مصر المعيلات، على مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبة ضرب الزوجة بالحبس 5 سنوات، وأكدت أن غالبية قضايا الطلاق المطروحة بالمحاكم تكون بسبب ضرب المرأة من زوجها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن" الفترة الأخيرة نشهد ارتفاع فى عدد القضايا الأسرية بـ محكمة الأسرة".





وكشفت نسبة كبيرة من قضايا الطلاق تكون بسبب شكوى الزوجات من الإهانة اللفظية والجسدية، معلق أن هناك سيدات كبيرة طلبت الطلاق بسبب الضرب.





وأكدت أن السيدات تتجه للخلع لكى تنتهى من المشكلة الواقعة عليها، وكشف أن الطلاق لـ الضرر يحتاج لـ شهود وهذا أمر كان يصعب على المرأة إثباته.





وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا في زيادة حالات الطلاق، مؤكدة أن هناك بعض السيدات تستخدم ذلك للحصول على متابعين.





ولفت إلى أنها مع مشروع القانون المقدم بشأن تجريم ضرب الزوجة بالبرلمان قد يكون رادعا للأزواج المقلين على هذا الفعل، معلقة " ده تخويف للرجل وستقل نسبة الاعتداء من قبل الزوج على الزوجة".





وردت على سؤال " عدد المطلاقات بسبب ضرب الزوج لـ الزوجة " وأكدت أن النسبة من الممكن أن تقترب من 50%، وهذا رقم مرعب.



