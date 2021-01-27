ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يعرض كلمة أبو العينين لـ وزيرة الثقافة.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:29 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
Advertisements
البهي عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسي، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، فى أثناء تواجد وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم بالبرلمان.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أبو العينين تساءل عن "عدم وجود خطة مستقبلية للتعامل مع الخارج، والعمل على ملف الثقافة والترويج لمصر، وطالب أن يكون للوزارة تحركات أكثر من ذلك".

ودعا  وكيل مجلس النواب، بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين، قائلا: "التاريخ يشفع لهم؛ لكل ما قدموه، وهم يستحقون كل تقدير واحترام".

وقال أبو العينين، في كلمته، تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، أمام الجلسة العامة للبرلمان: "غير مقبول أن كنوز الأدباء والمفكرين يطلبون العلاج على نفقة الدولة، وهو حق أصيل لهم لما قدموه وعلينا تكريمهم"، مؤكدا ضرورة دعم من أثروا الحياة الثقافية وقاموا بدور كبير في تقديم الخدمات الثقافية والفنية لإمتاع الشعب العربي والإسلامي.

ووجه أبو العينين، عتابا لوزيرة الثقافة، لعدم وجود خطة مستقبلية في التعامل مع الخارج، قائلا: مصر تتحرك سريعا، ويجب علينا أن تكون هناك خطط طموحة في مخاطبة العالم كله لأن الثقافة الجديدة تساهم في رسم الصورة الذهنية.

وتابع وكيل مجلس النواب: أهم موضوع في ملف الثقافة الترويج لمصر، لاسيما في الوقت الذي نقوم فيه ببناء حضارتنا، مشيرا إلى أننا في عراك بالداخل والخارج بالتزامن مع هذا التطور مطالبا بحملة تسويقية للثقافة المصرية على مستوى العالم.

وقال أبو العينين: رسم الصورة الذهنية أمام العالم أمر ضروري، ويجب أن يكون المشروع الأول بناء عقل ووجدان الإنسان المصري، وأن يكون لدينا رؤية مستقبلية طموحة.

وشدد وكيل مجلس النواب على أهمية أن يكون هناك أسلوب تسويقي لكل أفكارنا، متسائلا: ليه طموحاتنا محدودة؟، مشيرا إلى أنه لدينا قوة ناعمة كبيرة من الممكن استنفارها للسوق العالمي.

وطالب وكيل مجلس النواب، بعمل مسابقات كل شهر حتى يكون هناك حلقات متواصلة، متسائلا في الوقت نفسه عن ثقافة الطفل، وأهمية أن يكون هناك برنامج لبناء الفكر والثقافة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو العينين وكيل النواب لـ أشرف زكي: يوجد تراث حضاري لأهل الفن نعتز به والمجلس يكن للقوة الناعمة كل الاحترام والدعم

أبو العينين وكيل مجلس النواب: الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لاستغلال الطاقات الإبداعية لأهل الفن

وزيرة الثقافة: تنفيذ 2132 فاعلية داخل وخارج مصر وإصدار 20 كتابا عن إفريقيا

أبو العينين وكيل مجلس النواب: يجب إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين ولدينا قوة ناعمة كبيرة من الممكن استنفارها للسوق العالمي

أبو العينين وكيل مجلس النواب :بناء عقل ووجدان الإنسان المصري يجب أن يكون مشروعنا الأول..ونحتاج حملة تسويقية للثقافة المصرية على مستوى العالم

وزيرة الثقافة أمام مجلس النواب: إحلال وتجديد مؤسسات ثقافية بمليار و28 مليون جنيه بنسبة نجاح 131%.. قوة مصر الناعمة حاضرة عبر 2132 فاعلية.. وتنفيذ 28483 برنامجا ثقافيا بتكلفة 676 مليون جنيه

ترشيحاتنا

قفزت من بلكونة شقة مجاورة عشان ألحقها.. فتاة تنقذ سيدة حامل مغمى عليها| تفاصيل

زلزال مدمر يضرب إسرائيل ويقتل الآلاف | اعرف التفاصيل

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية

مترو الأنفاق: الحفر من العتبة لـ الكيت كات استغرق 5 أشهر

لقد فعلتم ما بوسعكم.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تشيد بأداء المنتخب المصري لكرة اليد

صحة النواب: انخفاض في أعداد مصابي كورونا بالمستشفيات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يثير الجدل في ظهور جديد بصحبة وحش فيراري.. قصة هذه السيارة | صور

بدلة واحدة.. ياسمين صبرى وهيفاء وهبي تتنافسان بهذه الإطلالة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول