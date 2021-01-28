مول تجاري يدر 2 مليون جنيه سنويا.. تنفيذ مشروعات استثمارية في نادي منتخب السويس

وقع اللواء مهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي والمحاسب محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس ، عقد إنشاء مول تجاري ومشروعات استثمارية علي مساحه 3500 متر بإستثمارات تصل إلي 50 مليون جنيه بعائد مالي للنادي يصل الي مليوني جنيه سنويًا لمنتخب السويس وامتيازات اخري للنادي من خلال شركه خليجي للتطوير الرياضي كمطور رئيسي للمشروع .





وقال اللواء ماجد السرتي أن الإنتاج الحربي يولي اهتمامًا بدعم نادي منتخب السويس بإعتباره الممثل الحقيقي للمدينة الباسله وسيتم إقامة عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة تدر عائد ثابت للنادي .





أشار إلي أنه تم إسناد تطوير المشروع لشركة خليجي للتطوير الرياضي في إطار تعاونها المشترك مع الإنتاج الحربي والعلاقات المصرية - السعوديه الرائدة .





وقال المحاسب محمد هلال رئيس مجلس إدارة النادي أن التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي ونادي منتخب السويس هو خطوه نحو تحقيق استثمارات رائدة بالنادي تساهم في توفير موارد مالية لدعم فريق الكرة نحو الصعود للدوري الممتاز والالعاب الجماعية والفردية والأنشطة الاجتماعي .





أشار إلي أن العقد هو إنجاز يساهم في احداث طفره إنشائية ورياضية قبل المئوية 2023 .





من ناحيته قال أحمد بن عبد الله سعود الحزيمي رئيس مجلس اداره شركة خليجي للتطوير الرياضي والعضو المنتدب أن المشروع سيكون نواه لمشروعات مستقبلية جديده في الاستثمار الرياضي بالأندية والمشروعات المختلفه في إطار العلاقات بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ومصر .





و اضاف المحاسب محمد ابراهيم مستشار الاستثمار والتفاوض بين الاطراف ان نجاح اي استثمار هو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه لاجهزه الدولة لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين و البعد عن التعقيدات الروتينية.كما وجه الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و الدكتوره هدي ايوب رئيس الاداره المركزيه للاستثمار بالشباب والرياضه و المهندسه فاتن الشامي رئيسه حي السويس علي كل الدعم و التعاون لاتمام مشروعات المحافظه.

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شهد التوقيع سعيد محمد متولي وسامح مسعد ومعتز سليم وكريم عبد المعين أعضاء مجلس الإدارة ونبيل غلاب المدير التنفيذي ونبيل بنه ممثل شركة خليجي بالسويس .