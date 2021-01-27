عمرو طلعت يكشف تفاصيل مبادرة مستقبلنا رقمي لكل خريجي الجامعات.. فيديو

قال عمرو طلعت، إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة "مستقبلنا رقمى"، وهى مبادرة لتعليم الشباب من كل التخصصات، ولكل خريج أيا كان تخصصه أو مؤهله حتى يلتحق بسوق العمل كمتخصص فى التسويق الرقمى وعلوم البيانات أو بناء المواقع الرقمية.





وأوضح عمرو طلعت، خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم"المذاع على قناة الحياة ، أن المبادرة تتكون من أربعة مستويات مختلفة من مبتدئ حتى متخصص يستطيع الطالب الالتحاق بما يناسبه ،متابعًا أن الخريج إذا قام بدخول الاختبار لمستوى معين وفشل فيه ينزل إلى المستوى الأدنى حتى يتخريج ويلتحق بعمل فى مستوى تخصصه خارج مصر وهو جالس فى منزله من خلال الانترنت.





وأكد عمرو طلعت ، أنه يوجد نماذج من الشباب تم استعراضهم فى اكثر من محفل يجنى إيرادات اكثر من 2000 دولار فى الشهر من خلال العمل فى شركات كبرى من منزله.





وأشار عمرو طلعت ، إلى أن هذه المبادرات تستهدف عمل الشباب فى كبرى الشركات العالمية وهو فى منزله أو قريته .