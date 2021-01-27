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محافظات

إزالة التعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجيلاني في الفيوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:19 م
ازالة التعدي على
ازالة التعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجيلاني
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم باستمرار التصدي للمتعدين على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة تنفيذ لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية 
حفاظا على حق الدولة وتأكيد هيبتها تطبيقا للقانون.

وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالمديرية. والتعاون التام مع الوحده المحليه لمركز ومدينة ابشواي بقيادة المهندس مراد مسعود رئيس المجلس وتحت إشراف مدير عام الاداره الزراعيه بإبشواي المهندس طه داهش وتنفيذ الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز وبحضور المهندس احمد محمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي بابشواي الزراعية و محمد موسى الضعفا  نائب رئيس مجلس ومدينة ابشواي والمهندس محمد معوض مدير الإدارة الهندسية و خليفة روبي رئيس قسم الإشغالات  والمهندس محمد عجمى فنى الوحده المحليه بأبوكساه  والمهندس إبراهيم أبو طالب رئيس الوحده المحليه بأبوكساه  والمهندس كمال عنتر راحيل  مدير جمعيه الجيلاني  والإعلامية شادية عجمي إدارة ابشواي الزراعية.

تفاصيل حالة التعدي  على الأراضي الزراعية بناحية ابوكساه عبارة عن اسوار بالخشب والبوص وبوابة حديدية وأعمدة إنارة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق نفسه تمت إزالة واجهة الموقع بالكامل مع أخذ إقرار علي صاحب الموقع برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلي طبيعته.



من جانب آخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة المهندس  مراد مسعود حملة مكبرة  مسائية لمتابعة  رفع الاشغالات وعوائق الطريق وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة  ، وكذا التزام المواطنين بارتداء الكمامات، لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بصرورة تكثيف المتابعات المستمرة، والمرور الميداني على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه تم خلال الحملة المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات لرفع كافة الاشغالات والمعوقات من الطرق العامة لحل مشكلة الاختناقات المرورية ومنع التعديات على الطريق العام.

وكذلك التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتأكد من التزام العاملين بتلك المطاعم والمقاهي والمواطنين المترددين عليها بارتداء الكمامات لحمايتهم من عدوي فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن متابعة التزام المحلات والمقاهي والمطاعم بمواعيد الإغلاق المقررة وحظر تداول الشيشة بين رواد الكافيهات  ، ورصد مقهي مخالف يقدم الشيشة لرواده وتم علي الفور غلق وتشميع المقهي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، بالإضافة إلي رفع عدد 6 حالات إشغال طريق وباعة جائلين .

كما تم رصد أعمال صب خرسانة دور رابع مخالف وعلي الفور وجه المهندس  رئيس المركز بوقف الأعمال ومصادرة مواد البناء وتحرير المخالفة وتطبيق القانون.
إزالة التعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجيلاني في الفيوم
إزالة التعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجيلاني في الفيوم
إزالة التعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجيلاني في الفيوم
إزالة التعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجيلاني في الفيوم
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