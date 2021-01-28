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محافظات

مزارعو المنيا: مشروع تبطين الترع قضى على أزمة النهايات وحقق عدالة التوزيع وخفض تكلفة الري.. شاهد

الخميس 28/يناير/2021 - 10:01 ص
مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع
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ايمن رياض
أعرب مزارعو المنيا عن سعادتهم بمشروع تبطين الترع والمساقي موكدين أن المشروع ساهم في توفير مياة الري وعدالة توزيعها ووصولها إلى نهايات الترع الأمر الذي كان يمثل مشكله كبيرة لهم كمزارعين وخفض تكلفة الري بعدما كانت بمبالغ ماليه كبيرة في الماضي إضافة إلى أن المشروع حافظ على نظافة المياة وتواجدها باستمرار نظرا لتطوير منظومة الري من خلال تبطين الترع وتطبيق نظم الرى الحديث.

كما سيقضي المشروع على مشكلة إلقاء المواطنين القمامة والمخلفات والحيوانات النافقه بالترع والمساقي والترع والقضاء على الحشائش. 

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يقول خليفه رمضان وأبو زيد فاروق وصلاح رشيد وعوض مختار مزارعون أن مشروع تبطين الترع مشروع مهم للغايه فقد كنا في الماضي نتشاجر على أولية الري خوفا من عدم وصول المياه إلى حقولنا أما الآن فمستوى الترع أصبح متساوي والمياه تصل إلى نهايات الترع بانتظام الأمر الذي قضى على المشاكل والمشاجرات بيننا إضافة إلى أهمية مشروع الري الحديث الذي سيتم تطبيقه بالمنطقة وهي مشروعات تساهم في ترشيد مياه الري وتوافرها بصفة مستمرة إضافة إلى عدالة التوزيع على الجميع. 
 
ومن جانبهم قال مسولو الإدارة العامة لرى المنيا أن المشروع يستهدف تأهيل وتبطين ترعة الدسوت الرئيسيّة وفرع 4 صفصافة وفرع الشيخ يوسف وترعة السارية ومفيض تخفيف المعصرة، وتأهيل ترعة أبو عيسى المرحلة الأولى وتأهيل ترعة أبو عيسى المرحلة الثانية وتأهيل ترعة أبو حسيبة المرحلة الأولى .

كما سيتم تنفيذ أعمال التأهيل والتبطين فى ترع بني عبيد - راحيل - بقرلنك - وصله منتوت - فرع 1 طراف - حسن باشا - الرحمة- ج. طوه -  ج. طوخ - الخيارى - الروزمانجى - الثلاثة - زنوبه - الخياري  - دمشاو - 1 سرى - 2 سرى - ج. الخياري القبليه - الرى - العكام - على بك - صالح - العريف - متى". 

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري خلال زيارته للمنيا أمس برفقة السيد القصير وزير الزراعة والمحافظ اللواء أسامة القاضي عن جائزة مالية للمزارعين الذين يقومون بترشيد استهلاك مياه الري وتكريمهم وعرض تجارب نجاحهم لتمكنهم من تحسين إنتاج أراضيهم وزيادة محاصيلهم. 

وقال عبد العاطي إننا نعاني من مشكلة إلقاء بعض المواطنين القمامة بالترع ولذلك قامت الدوله بمشروع تبطين الترع على مستوى الجمهوريه من أجل تحسين البيئة وترشيد المياه حيث سيتم إنشاء سور حول الترع المارة داخل الكتل السكنية بارتفاع 75 سم لحماية الأطفال والحفاظ على الترع من التلوث ومنع إلقاء القمامة بها لكي يستمتع المواطنين بها وتحويلها إلى كورنيش وممشي للاستمتاع بها كما سيتم طلاء وجهات المنازل المطلة على الترع وزراعة الجسور  من أجل تحسين جودة الحياة بالقرى.

وأوضح أنه مع استكمال مشروع تبطين الترع والمستهدف منه 20 ألف كيلو متر مع تطوير منظومة المساقي والري الحديث كل هذا يؤدي إلى حل لأزمات مياة الري وتعويض العجز في مياه الشرب. 

 وقال قمنا بعمل 860 كيلو متر بمعدل 10 كيلو متر يوميا وهذا لا يكفى وبعد طرح المشروعات الجديدة سنصل إلى 20  كيلو  في اليوم وفى يونيو 22 سوف ننتهى من إنشاء 7 آلاف كيلو كما وعدنا.

وأشار إلى أنه سوف يقدم للفلاحين حساس الرطوبه  لقياس رطوبة التربة بحيث يعرف المزارع إذا كانت الأرض تحتاج إلى رى أو لا  وهو حساس يدوي وهناك نوع آخر يعمل من خلال الموبايل .

ولفت  السيد القصير وزير الزراعة إلى أن تعظيم موارد المياه يدخل في إطاره مشروع تبطين الترع والمساقي حيث وجه الرئيس بتبطين 20 ألف متر وهو الأمر الذى يساعد فى تطبيق نظم الري الحديث واستخدام شبكات الري الحديثة والزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر والتي تسهم  في توفير كميات كبيرة من المياه .

وأضاف أن تعظيم موارد المياه يدخل فى إطاره مشروع تبطين الترع والمساقى حيث وجه الرئيس بتبطين 20 ألف متر وهو الأمر الذى يساعد فى تطبيق نظم الرى الحديث واستخدام شبكات إلى  الحديثه والزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر كلها تؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه. 


مزارعو المنيا: مشروع تبطين الترع قضى على أزمة النهايات وحقق عدالة التوزيع وخفض تكلفة الري.. شاهد
مزارعو المنيا: مشروع تبطين الترع قضى على أزمة النهايات وحقق عدالة التوزيع وخفض تكلفة الري.. شاهد
مزارعو المنيا: مشروع تبطين الترع قضى على أزمة النهايات وحقق عدالة التوزيع وخفض تكلفة الري.. شاهد
مزارعو المنيا: مشروع تبطين الترع قضى على أزمة النهايات وحقق عدالة التوزيع وخفض تكلفة الري.. شاهد
مزارعو المنيا: مشروع تبطين الترع قضى على أزمة النهايات وحقق عدالة التوزيع وخفض تكلفة الري.. شاهد
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