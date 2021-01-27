تفعيل المبادرة الرئاسية.. بدء متابعة حالات العزل المنزلي في الفيوم

وتابع وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن الفريق الطبي يعمل على متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وحال تداعي الحالة وتطورها من خلال حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقلها الى المستشفى المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

من جانب آخر شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فعاليات تلقي لقاح "كورونا" للأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحي تفقد غرف الموافقة المستنيرة، والتقييم الطبي، والتطعيم، وغرفة ملاحظة ما بعد التطعيم، للمشاركة فى فعاليات تطعيم أول مجموعة من الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي "كورونا" كونهم الأكثر عرضة للإصابة.





وقال محافظ الفيوم، "كنت حريصًا على المشاركة فى فعاليات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على سير أعمال التطعيمات على الوجه الأكمل وفقًا للاجراءات التى التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى"، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطعيم كافة الفرق الطبية التى تتعامل مع مصابي فيروس كورونا، أما باقي الفئات المستهدفة سيتم تطعيمها تباعًا.





وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي، الذي يتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.





وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبي بمدينة الفيوم، لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح "كورونا" وجار دراسة أماكن أخري لاستخدامها فى فعاليات التطعيمات.