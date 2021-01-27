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محافظات

تفعيل المبادرة الرئاسية.. بدء متابعة حالات العزل المنزلي في الفيوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:23 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
بدأت الفرق المشاركة في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا، بمتابعة جميع حالات العزل المنزلي بمختلف الإدارات الصحية بالفيوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة تفعيل المبادرة الرئاسية بهذا الشأن.

قال الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن الفريق الطبي المنوط بالعمل بالمبادرة الرئاسية بدأ في متابعة الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا ويخضعون للعزل المنزلى والذين تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.

وأضاف أن الفرق المشاركة في المبادرة ـ قامت اليوم ـ بمتابعة جميع حالات العزل المنزلى بشكل منتظم فى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الفرق الطبية مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات لقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين، ومتابعه جميع العلامات الحيوية للمرضى، لإجراء الزيارات المنزلية من خلال العيادة المتنقلة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن الفريق الطبي يعمل على متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وحال تداعي الحالة وتطورها من خلال حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقلها الى المستشفى المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.



من جانب آخر شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فعاليات تلقي لقاح "كورونا" للأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحي تفقد غرف الموافقة المستنيرة، والتقييم الطبي، والتطعيم، وغرفة ملاحظة ما بعد التطعيم، للمشاركة فى فعاليات تطعيم أول مجموعة من الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي "كورونا" كونهم الأكثر عرضة للإصابة.

وقال محافظ الفيوم، "كنت حريصًا على المشاركة فى فعاليات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على سير أعمال التطعيمات على الوجه الأكمل وفقًا للاجراءات التى التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى"، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطعيم كافة الفرق الطبية التى تتعامل مع مصابي فيروس كورونا، أما باقي الفئات المستهدفة سيتم تطعيمها تباعًا.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي، الذي يتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبي بمدينة الفيوم، لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح "كورونا" وجار دراسة أماكن أخري لاستخدامها فى فعاليات التطعيمات.
تفعيل المبادرة الرئاسية.. بدء متابعة حالات العزل المنزلي في الفيوم
تفعيل المبادرة الرئاسية.. بدء متابعة حالات العزل المنزلي في الفيوم
تفعيل المبادرة الرئاسية.. بدء متابعة حالات العزل المنزلي في الفيوم
تفعيل المبادرة الرئاسية.. بدء متابعة حالات العزل المنزلي في الفيوم
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