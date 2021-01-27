تفعيل المبادرة الرئاسية.. بدء متابعة حالات العزل المنزلي في الفيوم

بدأت الفرق المشاركة في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا، بمتابعة جميع حالات العزل المنزلي بمختلف الإدارات الصحية بالفيوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة تفعيل المبادرة الرئاسية بهذا الشأن.
قال الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن الفريق الطبي المنوط بالعمل بالمبادرة الرئاسية بدأ في متابعة الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا ويخضعون للعزل المنزلى والذين تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.
وأضاف أن الفرق المشاركة في المبادرة ـ قامت اليوم ـ بمتابعة جميع حالات العزل المنزلى بشكل منتظم فى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الفرق الطبية مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات لقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين، ومتابعه جميع العلامات الحيوية للمرضى، لإجراء الزيارات المنزلية من خلال العيادة المتنقلة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وتابع وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن الفريق الطبي يعمل على متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وحال تداعي الحالة وتطورها من خلال حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقلها الى المستشفى المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.
من جانب آخر شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فعاليات تلقي لقاح "كورونا" للأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحي تفقد غرف الموافقة المستنيرة، والتقييم الطبي، والتطعيم، وغرفة ملاحظة ما بعد التطعيم، للمشاركة فى فعاليات تطعيم أول مجموعة من الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي "كورونا" كونهم الأكثر عرضة للإصابة.
وقال محافظ الفيوم، "كنت حريصًا على المشاركة فى فعاليات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على سير أعمال التطعيمات على الوجه الأكمل وفقًا للاجراءات التى التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى"، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطعيم كافة الفرق الطبية التى تتعامل مع مصابي فيروس كورونا، أما باقي الفئات المستهدفة سيتم تطعيمها تباعًا.
وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي، الذي يتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.
وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبي بمدينة الفيوم، لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح "كورونا" وجار دراسة أماكن أخري لاستخدامها فى فعاليات التطعيمات.