مستشار وزيرة الصحة: هناك أكثر من طريقة لتسجيل الحصول على اللقاح .. فيديو

أكد أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم فتح الباب للتسجيل لتعاطي لقاح كورونا مؤكدا أن الأولوية في الحصول على اللقاح ستكون مثل المتبعة بكل دول العالم.





وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أنه سيكون هناك أولوية للأطقم الطبية ومن يتعاملون مع كورونا لأنهم خط الدفاع الأول لهذا المرض ولهم أولوية في الحصول على اللقاح.





وتابع مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أنه يجرى الترتيب والحجز أيضا إلكترونيًا، مشيرا إلى أنه من البيانات التي يتم إدخالها، تحديد المكان الذي يرغب فيه الشخص الحصول على اللقاح، مؤكدا أنه سيتم الحصول على الموعد والمكان، عبر رسالة نصية من خلال رقم تليفون موبايل ولا يشترط أن يكون تليفونات ذكية.



