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أخبار البلد

رئيس الوزراء لـ منتخب كرة اليد: كسبتم احترام العالم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:37 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحية تقدير واحترام، لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، للرجال، على أدائهم الرجولي في مباراة دور الثمانية أمام منتخب الدنمارك. 

وقال رئيس الوزراء: "كسبتم احترام العالم أمام الفريق الأقوى عالميا، وكنتم ندا قويا حتى آخر لحظات المباراة، عبر أداء قوى، واحترافى، رغم الخسارة، متمنيا لهم التوفيق مستقبلا".

وكان قد حقق منتخب الدنمارك الفوز على نظيره المصري بنتيجة 38 - 39 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في مصر.

وأحتكمت المباراة للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 25-25 قبل أن تلجأ لشوطين إضافيين مجددا والتعادل يحكم المباراة في النهاية لنلجأ إى رمبات الجزاء والتي فاز فيها الدنمارك بنتيجة 39-38.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى ربع نهائي كثاني ترتيب المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي برصيد 7 نقاط، بينما تأهل المنتخب الدنماركي كأول المجموعة الثانية بالدور ذاته برصيد 10 نقاط.
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