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أخبار البلد

لقد فعلتم ما بوسعكم.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تشيد بأداء المنتخب المصري لكرة اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:44 م
صورة للتغريدة
صورة للتغريدة
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محمد وديع
‏أشادت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، بأداء منتخب مصر الوطني لكرة اليد رجال، في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

وقال حساب السفارة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن فريق كرة اليد المصري فعل ما في وسعه.

وأضاف الحساب، أنه بسبب ضربة خاطئة، لم تجلب لهم النصر، لكنهم يجب أن يتذكروا أنهم من أفضل ٨ فرق في العالم.

وودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها بالوقت الإضافي الاول 34\34.

وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-13
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