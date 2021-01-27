رائحة كريهة وتلوث هواء ومقالب قمامة.. انتقادات برلمانية لوزارة البيئة: لا يوجد تعامل جاد مع الأدوات الرقابية.. والوضع البيئي داخل محافظة القاهرة قنبلة موقوتة

أحمد السجيني: رائحة كريهة وذباب وأنت داخل الجيزة

برلماني ينتقد استمرار عمل مصنع أسمنت الإسكندرية وسط الكتلة السكنية

نائبة تطالب بتشديد الرقابة علي مصادر التلوث مع التوسع في المساحات الخضراء









شهدت الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مناقشات حادة وسط تساؤلات عديدة من النواب بشأن القضايا الهامة الخاصة بالوزارة كتلوث الهواء ومقالب القمامة.





بداية انتقد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيام الوزراء أثناء تواجدهم في المجلس، بتشغيل سياراتهم وتشغيل "التكييف"، قائلًا "على الحكومة أن تبدأ بنفسها بالترشيد".





وأكد أن الوزراء الذين يظلون ما يقرب من 4 إلى 5 ساعات تظل سياراتهم "شغالة بدون توقف"، فضلا عن استمرار تشغيل التكييف.





وقال النائب "هذا الموضوع إضافة إلى أزمة البنزين وتلوث الهواء، فيعد إهدارا للمال العام"، متابعا "التكييف بيكون شغال في الصيف ماشي، لكن في الشتاء ليه برضه بيكون شغال في سيارات الوزراء".





وتساءل "السجيني"، عن موعد الانتهاء من مشكلات البيئة، قائلًا "وأنت داخل الجيزة من عند المحور تشم رائحة كريهة، وأنت داخل الإسكندرية يقابلك الذباب".





من جانبه وجه النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، انتقادا لوزيرة البيئة لعدم التعامل الجاد مع الأدوات الرقابية التي يتقدم بها الأعضاء، موضحا أنه تقدم بطلب منذ 2018 بشأن مصنع لتدوير العظام ومخلفات الحيوانات غير مطابق للمواصفات بمنطقة عبد القادر في الإسكندرية وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي موقف بشأنه.





وأكد أن هذا المصنع مخالف لكافة المواصفات البيئية، قائلا: "مش عارفين من اللي ورا هذا المصنع؟".





كما انتقد ضيف الله، استمرار عمل مصنع أسمنت الإسكندرية وسط الكتلة السكنية، مؤكدا أن أغلب الأهالي في محيط مصنع الأسمنت يعانون من مرض الربو، وكافة الأمراض الصدرية.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ قرار بنقله خارج الكتلة السكنية، أسوة بكافة الدول حول العالم، مراعاة لصحة المواطنين.





وصفت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الوضع البيئي داخل محافظة القاهرة بكونه "قنبلة بيئية"، مشيرة إلي سوء جودة الهواء في وسط القاهرة والتي تعد أكثر المدن تلوثا، وهو أمر يثير القلق.





وشددت البرلمانية على أهمية تشديد الرقابة علي مصادر التلوث مع التوسع في المساحات الخضراء والنافورات، وإزالة النوادي والمنشآت علي ضفاف النيل ليتم زراعته.





وتساءلت سميرة الجزار، عما إذا تم حماية المواطنين من خلال تشديد العقوبات وتغليظها بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعما إذا كان هناك تعاون مع الوزارات المعنية لإنتاج المبيدات العضوية الجيدة للحفاظ علي التربة والماء.





وأبدت النائبة استغرابها من عدم اعتراض وزارة البيئة علي ظاهرة قطع الأشجار المتكررة لاسيما التي تمت زراعتها منذ عهد الخديو إسماعيل في منطقة العجوة، منتقدة تأخر استبدال الأكياس البلاستيكية بـ القماشية صديقة البيئة.





وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة ، أنه صدم عند قراءة الأرقام الخاصة بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بالحسابات الختامية الماضية حيث نجد أنهم قد حصلوا علي قروض قيمتها 132 مليون يورو في الوقت الذي وجد أن هناك منح غير مستغلة وغير مستفاد منها.





وضرب سالم مثلا بعدة منح منها منحة سويسرية بمبلغ 10 ملايين يورو تنتهي في 2021 واستخدمت بنسبة 5٪ فقط ومنحة ألمانية بمبلغ 15 مليون يورو تنتهي في 2021 أيضا واستخدمت بنسبة 9٪ فقط ومنحة ثالثة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو تنتهي في 2021 استخدمت بنسبة 37٪ فقط و رابعة من البنك الدولي بمبلغ 8 مليون دولار انتهت فعلاعام 2020 واستخدمت بنسبة 42 ٪ فقط وخامسة من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 مليون يورو تنتهي عام 2022 استخدمت بنسبة 55٪ فقط





وطالب سالم الوزيرة بموافاة المجلس بتقرير تفصيلي عن المنح الخاصة بالوزارة وجهاز شئون البيئة ومدي الاستفادة منها لان ذلك ضد ما تنادي بة الدولة من ترشيد الإنفاق و الاستفادة القصوي من إدارة الأموال فكيف نحصل علي قروض بفوائد في الوقت الذي لا نستفيد من المنح المجانية.





ووجه سالم حديثة للوزيرة لماذا تحاكمون المواطن عندما يخالف البيئة وتتركون الوزارات عندما ترتكب ذات المخالفات وضرب سالم مثلا بقيام الوحدة المحلية بطهطا باستخدام مقالب قمامة عمومية مجاورة للكتل السكنية بالمدينة والقري دون تنفيذ الوزارة لاي لمقالب صحية بطهطا ،





وأشار سالم إلى أن الدولة تحاول ضبط وتنظيم الشوارع من الباعة الجائلين فلماذا لا تقوم الوزارة بإنشاء اسواق حضرية لتوفير فرص عمل بديلة للباعة الجائلين وقد تقدمت شخصيا بطلب بذلك للوزارة منذ عدة سنوات لتنفيذ سوق حضري بمدينة طهطا وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن.





وأضاف سالم ما هو دور الوزارة نحو تغطية المصارف الملوثة للبيئة والمساهمة في تطوير العشوائيات بجانب دور صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.





واختتم سالم كلمته بالسؤال عن تكرار الاختصاصات والأهداف والدور بين الوزارة وجهاز شئون البيئة المختص بكل حاجة.



