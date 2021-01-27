حازم إمام لمنتخب مصر لليد: رجالة وعملتوا اللي عليكوا

أشاد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بأداء لاعبى منتخب مصر لكرة اليد خلال مباراة اليوم أمام الدنماراك في بطولة كأس العالم لكرة اليد عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " رجالة وعملتوا اللي عليكوا " .





خسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.



