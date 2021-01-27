ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام لمنتخب مصر لليد: رجالة وعملتوا اللي عليكوا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:01 م
حازم امام
حازم امام
Advertisements
عمرو ابوبكر
أشاد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بأداء لاعبى منتخب مصر لكرة اليد خلال مباراة اليوم أمام الدنماراك في بطولة كأس العالم لكرة اليد عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " رجالة وعملتوا اللي عليكوا " .

خسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.

وكانت قائمة المنتخب الوطني في المباراة ضمت كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – أكرم يسرى – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند.

وحضر المباراة عدد كبير من الشخصيات العامة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خليكم متفائلين.. شوبير يعلق على هزيمة منتخب مصر لكرة اليد من السويد

الدنمارك تتأهل الى المربع الذهبي لمونديال اليد بالفوز على مصر برميات الجزاء

هاني حتحوت لـ لاعبي منتخب كرة اليد: فخورون بكم

محمد فضل الله بعد الخسارة أمام الدانمارك: رجال كرة اليد المصرية يستحقون الفخر

مكنوش مصدقين .. عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي منتخب كرة اليد

شرفتونا وقاتلتم للنهاية.. أبو ريدة يوجه رسالة للاعبي منتخب كرة اليد

ترشيحاتنا

فلبينية تقاضي زوجها المصري في الكويت

اعترافات الطبيب المتحرش بالرجال : أنا شاذ وأعانى من اضطراب فى الميول الجنسية

الأمن اللبناني يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وسقوط مصابين

خاص| مينا مسعود مجرم دولي "في عز الضهر" مع هنا الزاهد

للقادمين إليها.. دبي تعتمد إجراءات جديدة قبل دخول أراضيها

بها بِدل عسكرية ورُتب وشعارات.. السعودية تعلن تفاصيل قضية خطيرة في الرياض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يثير الجدل في ظهور جديد بصحبة وحش فيراري.. قصة هذه السيارة | صور

بدلة واحدة.. ياسمين صبرى وهيفاء وهبي تتنافسان بهذه الإطلالة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول