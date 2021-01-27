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18 ألف وفاة.. العالم يسجل أكبر حصيلة يومية جراء كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى رأفت
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن اليوم شهد 18 ألف وفاة عالميا بفيروس كورونا وهو ما يعد أكبر حصيلة وفيات يومية على مستوى العالم، وهذا مردود طبيعي لتحور الفيروس وانتشاره السريع في العالم.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الموجة الأولى نسبة الوفيات بها كانت أعلى، والإصابات كانت أقل.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن السلالات المتحورة لفيروس كورونا كان معدل انتشارها سريعًا جدًا، ولكن بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات، وحدة الفيروس على الانتشار، ولكن هذا ليس مؤشرا لضعف الفيروس.

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