مترو الأنفاق: الحفر من العتبة لـ الكيت كات استغرق 5 أشهر

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الحفر من العتبة إلى الكيت كات استغرق 5 أشهر كاملة، مشيرا إلى أن الوصول إلى محطة الكيت كات مرِّ بالعديد من المراحل الصعبة.





وأكد "والي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، "قمنا برصد مساحي لحركات المباني خلال عمليات الحفر"، موضحا أن مرحلة الحفر مرت بسلام ولم تؤثر على العمارتين في شارع إسماعيل محمد.





وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن سكان العمارتين سالفتي الذكر يمكنهم العودة بعد مرور ماكينات الحفر، مؤكدا أن هذا الخط حيوي، وهو المرحلة الثالثة لخط مترو الأنفاق ويشمل 15 محطة.