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محافظات

عملية دقيقة.. نجاح إجراء جراحة الأوعية الدموية لمريض كورونا بمستشفي السويس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:50 م
صدى البلد
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انجي هيبة
نجح الفريق الطبي بمستشفي السويس العام في اجراء عملية جراحية دقيقة لمريض مصاب بفيروس كورونا.

وكشف الدكتور سليمان القماش في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، اجراء عملية جراحية لمريض عمره ٦٩ عاما معزول في الرعاية الحرجة بمستشفي السويس العام   لاصابته ب covid 19.

واضاف، اثناء تركيب central line لقياس ضغط الدم المركزي بالقلب تشبث سلك القسطرة بعضلة القلب وغاص الي داخل القفص الصدري والرقبة. 

مشيرا، كان لابد من تدخل جراحي عاجل لإنقاذ المريض  المصاب بفيرس كورونا.

علي الفور، قام فريق من اطباء بروتوكول طب قناة السويس بالتدخل الجراحي ولم يتردد، وقام بإجراء العملية الجراحية .

وتم استخراج ال central line وتخليص سلك القسطرة من القلب،وذلك من خلال عملية جراحية في رقبة المريض.

واكد القماش، علي تعافي المريض والذي اصبح يتمتع بصحة جيدة.

عملية دقيقة.. نجاح إجراء جراحة الأوعية الدموية لمريض كورونا بمستشفي السويس
عملية دقيقة.. نجاح إجراء جراحة الأوعية الدموية لمريض كورونا بمستشفي السويس
عملية دقيقة.. نجاح إجراء جراحة الأوعية الدموية لمريض كورونا بمستشفي السويس
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