عن "تطوير القرى المصرية".. فريدة الشوباشي: شعبية السيسي ليست من فراغ

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن شعبية الرئيس السيسي ليست من فراغ، وأنه يحاول استعادة مكانة مصر، لافتة إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية يساهم في الحياة الكريمة للمواطنين.





وأضافت الشوباشي، عبر مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أهمية المشروع أنه مشروع قومي، وأن كل شيء يخص فئة من المواطنين يكون مشروعا قوميا وهذا يجعلنا إيد واحدة.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أهم شئ في هذا المشروع هو متابعة الرئيس السيسي له، لافتة إلى أنه لابد أن تشارك كل القطاعات خاصة الإعلام في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات للمواطنين.





وأشارت إلى أن المرأة الريفية سوف تبدأ في العمل بعد تنفيذ مشروع "تطوير القرى"، وأيضًا هذا من أجل التطلع إلى الأفضل وجني ثمار الإصلاح.