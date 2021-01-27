جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن أنوثة هنادي مهنى

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، مؤشر البحث جوجل، وذلك بسبب التحدث عن تفاصيل تعارفها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وأبرز المواقف الكوميدية التي جمعت بينهما.
وتتميز هنادي مهنا ؛ باطلالتها الأنيقة و المثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركة جمهورها صورا عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام.
وتعتمد هنادي مهنا ؛ على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج المناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها انيقة ومميزة.
وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الجديدة الفنانة هنادي مهنا.