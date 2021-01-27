رئيس اتحاد اليد: كنا نتمنى رؤية المنتخب الوطني على منصة التتويج.. فيديو

أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد اننا كنا نتمنى أن نرى المنتخب الوطني على منصة التتويج لكن قدرنا أن يتوقف مشوارنا بمرحلة الدور ربع النهائي.





وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي، أن أولادنا من المنتخب الوطني لم يبخلوا بأي جهد وقدموا مباراه بطولية أمام منتخب الدنمارك أفضل منتخب بالعالم.





وتابع رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد أن كرة اليد المصرية رفعت سقف طموحنا مؤكدا أن الانجازات التى تحققت رائعة وجعلت الناس تتكلم عن امكانية الحصول على ميدالية فى الاولمبياد.



