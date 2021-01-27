برلماني: المشروعات القومية العملاقة جواز مرور مصر للمستقبل وجذب الاستثمارات

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن المشروعات القومية العملاقة التي تتم إقامتها في مختلف محافظات مصر مثل المشروع القومي العملاق للطرق ومزارع الثروة السمكية، ومستقبل مصر الزراعي ومشروع القطار الكهربائي، وإنشاء مترو أنفاق الإسكندرية واستكمال مراحل جديدة في مترو أنفاق القاهرة هى جواز مرور مصر للمستقبل وعبورها المشاكل والأزمات الاقتصادية للأبد.





وأشار أبو الفضل خلال تصريحات له اليوم، إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي، عقب استقباله وفدا لشركة فرنسية عالمية هى "سي إم أيه" ستتولى إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، موضحا أن حجم المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقًا واعدًا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية في البلاد.





وأكد عضو مجلس النواب أن مناخ الاستثمار في مصر يجتذب شركات عالمية وعربية عدة للاستثمار في مختلف المجالات، مضيفا أن المشاريع العملاقة كشفت مقدرة مصر على الدخول في مشاريع هائلة، بإمكانيات كبيرة لتغيير الواقع في مصر صناعيا وزراعيا وعلى مستوى الطاقة والخدمات.





ونوه أبو الفضل بأن ما ينفذ في مصر من مشاريع يعد إعادة بناء جديدة للوطن وضخ للدماء في مختلف مفاصله الاقتصادية، كما أنه انعكس بشكل واضح على معدلات التضخم والفقر والبطالة والتي انخفضت جميعها بصورة فعلية خلال حكم الرئيس السيسي رغم زيادة عدد السكان.