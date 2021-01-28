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تعليم

مسابقة تساعد الطلاب في مراجعة المواد العملية بجوائز قيمة في أسنان عين شمس

الخميس 28/يناير/2021 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال محمد تركي رئيس اتحاد طلاب كلية الأسنان بجامعة عين شمس، إن الكلية قدمت العديد من الأنشطة الطلابية كي تساعد الطلاب في قضاء وقت ممتع بإجازة منتصف العام الدراسي وتقديم استفادة عامة لهم.

كما أوضح تركى خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ان اللجنة الثقافية قدمت مسابقة للطلاب لمراجعة المواد العملية التي تم دراستها بالكلية في علوم الأسنان ، لافتًا أن المسابقة تحتوى علي العديد من التخصصات لكافة فرق الكلية كي يتمكن جميع فئات الطلاب الاشتراك. 

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وأشار رئيس إتحاد الطلاب الى الجوائز المادية التي يتم توزيعها علي الطلاب الفائزين، مؤكدًا على استمرار عمل الأنشطة الطلابية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي واستجابة الطلاب لها بشكل إيجابي.

وذكر أنه أصدر  الاستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان بالإشراف على قسم العلاج التحفظى بالكلية اعتبارا من 25من يناير الجارى ولمدة عام.
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