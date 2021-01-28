منضمون لمبادرة "بناة مصر الرقمية": نستطيع الالتحاق بكبرى جامعات العالم.. فيديو

استضاف الإعلامي محمد شردي، فى برنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة" (لجين علاء فهمى خريجة الجامعة الأمريكية قسم هندسة التكنولوجيا والمعلومات، وإسلام عادل خريج هندسة ميكاترونكس ،الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، كنماذج للمشتركين بالدفعة الأولى من مبادرة مصر الرقمية".





قالت لجين، إن دراستها فى الجامعة الأمريكية تؤهلها للعمل فى شركات تكنولوجية ولكنها لا تمتلك الخبرة التى تجلعها أعلى من المتقدمين للعمل، ولكن تستطيع من خلال المبادرة في سنة واحدة الالتحاق بكبرى الجامعات العالمية وعمل ماجستير مهني معتمد دوليا بالإضافة إلى الخبرات والتدريبات التى ستحصل عليها من خلال الشركات الكبرى والشهادات المعتمده منها .









كما أضاف إسلام عادل، أن المبادرة توفر تدريب وماجستير فى تخصصات جديدة بالنسبة للسوق المصرية تؤهله للسفر بالخارج والعمل على فى كبرى الشركات العالمية بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





أكدت لجين علاء فهمى ، أن الحصول على الماجستير من جامعة دولية أمر مكلف للغاية ، ولكن المبادرة مهدت هذه المنحة بالمجان، موضحة أن ما توفره المبادرة من مهارات شخصية والقيادة مهمة جدا فى أى سوق عمل دولى .









كما أشار إسلام عادل ، إلى أن المبادرة تعد كوادر متميزة فى أكثر من مجال وتدعيم اللغة والمهارات الشخصية ، مضيفًا أن المبادرة تؤهل الطلاب للعمل فى مشروع كمشروع تخرج بالتعاون مع شركات عالمية مثل أكازون وسيسكو.