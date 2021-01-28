ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منضمون لمبادرة "بناة مصر الرقمية": نستطيع الالتحاق بكبرى جامعات العالم.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 01:38 ص
إسلام عادل
إسلام عادل
Advertisements
داليا أحمد
استضاف الإعلامي محمد شردي، فى برنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة" (لجين علاء فهمى خريجة الجامعة الأمريكية قسم هندسة التكنولوجيا والمعلومات، وإسلام عادل خريج هندسة ميكاترونكس ،الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، كنماذج للمشتركين بالدفعة الأولى من مبادرة مصر الرقمية".

قالت لجين، إن دراستها فى الجامعة الأمريكية تؤهلها للعمل فى شركات تكنولوجية ولكنها لا تمتلك الخبرة التى تجلعها أعلى من المتقدمين للعمل، ولكن تستطيع من خلال المبادرة في سنة واحدة الالتحاق بكبرى الجامعات العالمية وعمل ماجستير مهني معتمد دوليا بالإضافة إلى الخبرات والتدريبات التى ستحصل عليها من خلال الشركات الكبرى والشهادات المعتمده منها .


كما أضاف إسلام عادل، أن المبادرة توفر تدريب وماجستير فى تخصصات جديدة بالنسبة للسوق المصرية تؤهله للسفر بالخارج والعمل على فى كبرى الشركات العالمية بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكدت لجين علاء فهمى ، أن الحصول على الماجستير من جامعة دولية أمر مكلف للغاية ، ولكن المبادرة مهدت هذه المنحة بالمجان، موضحة أن ما توفره المبادرة من مهارات شخصية والقيادة مهمة جدا فى أى سوق عمل دولى . 


كما أشار إسلام عادل ، إلى أن المبادرة تعد كوادر متميزة فى أكثر من مجال وتدعيم اللغة والمهارات الشخصية ، مضيفًا أن المبادرة تؤهل الطلاب للعمل  فى مشروع كمشروع تخرج بالتعاون مع شركات عالمية مثل أكازون وسيسكو.      
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالصور .. حكاية أول مدرسة للذكاء الاصطناعي في مصر

طلاب أول مدرسة للذكاء الاصطناعي في مصر يشاركون بجناح في معرض Cairo ICT

بالإنفوجراف... حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2020.. طفرة تنموية.. ورفع القدرة التنافسية

بالإنفو جراف.. حصاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2020..أعلى قطاعات الدولة نموًا رغم كورونا بمعدل 15.2%.. 13% زيادة فى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات.. ويسهم بـ 4.4% بالناتج المحلي الإجمالي

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتمد مبلغ 50 مليون جنيه لإطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية

ترشيحاتنا

أخبار الفن: وفاء عامر تتعرض للتحرش.. الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

ليكيب الفرنسية: سانت إيتيان سينهي تعاقده مع مصطفى محمد غدا

الرئيس الأمريكي يكشف عن شيء يسبب وفيات أكثر من كورونا

كنز الخضروات.. فوائد لا تعلمها عن القرنبيط

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية

محمد صلاح يبعث برسالة للاعبي منتخب كرة اليد بعد الهزيمة من الدنمارك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقيقتين.. طريقة عمل البان كيك

بفستان لامع .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ملك أحمد زاهر