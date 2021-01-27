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مرأة

بمكياج ناعم.. نادين نسيب نجيم بإطلالة عفوية على إنستجرام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:17 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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آية التيجي
حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم مشاركة متابعيها بصور عفوية نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة بسيطة وناعمة حظيت من خلالها على إعجاب متابعيها عبر التعليقات.


وظهرت نادين نسيب نجيم بتي شيرت باللون الرمادي، واختارت عليه جاكيت طويل من الصوف باللون البينك بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة عفوية وناعمة .

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا على وجهها وكتفيها بتسريحة شعر انسابية وناعمة ، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وتزينت نادين نسيب نجيم بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ واختارت الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وطلاء اظافر باللون الأسود.

وأبرزت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختيار اساور ناعمة  باللون الذهبي لتكتمل بها إطلالتها .

وولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984،  وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ودرست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، و نالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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