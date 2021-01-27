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قد يسبب الوفاة.. أستاذ أمراض صدرية تكشف مخاطر استخدام الأكسجين دون استشارة الطبيب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:16 م
اسطوانات الأكسجين
اسطوانات الأكسجين
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محمود محسن
أكدت دكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العينى أن الاكسجين الذي نستخدمه فى العلاج دواء وعقار مؤكدة أنه له اعراضا جانبية لو أسيء استعماله.

وأضافت شرف الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن  استعمال الأكسجين بجرعات غير صحيحة ودون الاحتياج اليه يعرضنا لمشاكل صحية ولن يعطي فائدة .

وتابعت أن الأكسجين المستخدم في العلاج صناعي وليس الموجود فى الجو وما نستعمله في العلاج يكون مكثفا وعلى هيئة سائل ويتحول الى هواء عند ضخه للمريض.

وأشارت شرف الدين إلى أن  استعمال الاكسجين يجب أن يكون بوصفه طبية ولو تم استخدامه بشكل سيئ قد يسبب الوفاه واستخدامه دون استشارة طبيب قد يؤدى للإضرار بالجهاز التنفسي.
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