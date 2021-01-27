برلماني يقترح تحمل الدول العربية تكاليف نقل جثامين المتوفين بها إلى موطنهم

قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشيوخ ، إن أقل شيء يمكن تقديمه للعاملين بالخارج والمغتربين؛ هو نقل جثامينهم لموطنهم الاصلي بعد الوفاة، ودفنهم في تراب أرضهم، مشيرا إلي إنسانية هذا الموقف والذي لا يتغافل عنه أي شخص.





وأقترح البلشي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إصدار قرار إلزامي، تلتزم به كل الدول العربية، وهو نقل جثمان أي مغترب حال وفاته، إلى موطنه الأصلي وتتحمل تكاليف نقله الدولة التي يعمل بها.





وعن فكرة عمل صندوق يهتم بالمغتربين المصريين، أشاد عضو الشيوخ بهذه الفكرة، لافتا إلى أهمية دعم رجال الأعمال والمستثمرين له؛ حتى يكون هناك حل يخلص المواطن من المعاناة والشعور بالحسرة والحزن عند الوفاة .





جدير بالذكر أن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، شدد على ضرورة إصدار قرار إلزامي لشركة الطيران الوطنية بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء في حال وفاتهم بالخارج، قائلا: "أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا".





وقال "هندي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء تعليقه على بيان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم: المصريين في الخارج كنز حقيقي ويمدون اقتصاد البلاد بنحو 27.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 9% من الدخل القومي"، مضيفا: المصريين بالخارج كنز نحتاج أن نستثمره، وملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر".