«الديهي» للأفارقة: استعينوا بالعمالة المصرية.. ده جيل تربية السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السفير جوزيف كيشي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا، والذي نقل رسالة خطية من الرئيس النيجيري "محمد بوهاري" للرئيس السيسي، تناولت التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا، والتنسيق لمواجهة الإرهاب ونقل تجربة مصر التنموية خاصة في مجال البنية التحتية ومجال تشييد الطرق والطاقة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن نيجيريا تواجه تحديات ضخمة اولها القطاع الاقتصادي والبنية التحتية التي تحتاج لمساندة ومساعدة مصرية، وهناك مواجهة حادة للدولة النيجيرية مع بوكو حرام، حيث لديها الكثير من الامكانيات وتحتاج لدعم متناغم ومتنوع من الناحية التقنية والفنية ، علمًا بأن مصر لديها العديد من الخبرات التي يمكن أن تقدمها، فيوجد بمصر شبكات مقاولات وعمالة قادرة على إقامة السدود أو أنفاق أو مجرى ملاحي.

وتابع أن مصر تعود للقارة الإفريقية وللحضن الإفريقي من جديد وهذا ليس بالحديث فقط، مناشدًا الأشقاء الأفارقة بالاستعانة بالعمالة المصرية في مصر فهي عمالة مدربة، معقبًا: "هذا جيل تربية عبد الفتاح السيسي، الذي يدقق ويركز في التفاصيل والتنفيذ، فمصر يوجد بها أفضل مهندسين وأطباء في العالم"، مشددًا على أن المستقبل صوب الجنوب وأمامنا فرصة تاريخية لنقل خبرات مصر في شتى المجالات للقارة الإفريقية.