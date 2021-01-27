هجرها زوجها بسبب "خلفة البنات".. وفاء عرضت كليتها للبيع وتوجه نداء لتوفير سكن

قالت السيدة وفاء محمود، سيدة هجرها زوجها بسبب خلفة البنات، إن زوجها هجرها من 10 سنوات لأنها انجبت 4 بنات، لافتة إلى أنها عرضت كليتها للبيع أكثر من مرة حتى توفر لبناتها سكنا.





وأضافت وفاء محمود، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنها تأخذ 600 جنيه من "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن زوجها رفض أن يعطيها نفقة للصرف على بناتها.





وأوضحت أن أخوتها على قد حالهم، منوهة بأنها قدمت على شقة إسكان اجتماعي لكنها رفضت بسبب أنها لم تحصل على مؤهل عالي، وليس معها أموال، كما أنه تم فسخ خطوبة ابنتها بسبب أنها غير قادرة على تجهيزها.





وناشد الإعلامي عمرو عبد الحميد، وزيرة التضامن نيفين القباج، بمساعدة السيدة وفاء محمود، والاستجابة لهذه الاستغاثة.