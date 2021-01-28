تبدأ 22 فبراير.. خدمة اجتماعية حلوان تعلن جداول الامتحانات





أعلنت كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.





وصرح مصدر مسئول بإدارة شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لـ«صدى البلد»، بأن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021.





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وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 / 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.









وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.