طعنها حتى فارقت الحياة.. الإعدام شنقاً لفلاح قتل عمة والده بالمنيا

قضت محكمة الجنايات بالمنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد عبد العزيز وعمرو الحنفى وكيل النيابة وأمانة سر على حسن ومحمد هارون بالاعدام شنقا للمتهم ب م .ا فلاح 22سنه ويقيم بمركز مغاغة وذلك لقتله فاطمة. ع. غ عمة والده مع سبق الإصرار والترصد ، فى القضية رقم 31348 لسنة 2019 جنايات مركز مغاغة والمقيدة برقم 1093لسنة 2019 كلى شمال . الإصراروالمقيدة





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وتعود أحداث القضية إلى 19 أكتوبر 2019 بأن قام المتهم بالتوجه إلى مسكن المجنى عليها ليلا ، عندما أيقن أنها بمفردها لسرقتها وما لبث أن استغرقت فى النوم فأطبق عليها بكلتا يديه مستخدما وسادة كاتما أنفاسها وكال لها عدة ضربات حتى فأحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها .





كان المحامى العام لنيابات شمال المنيا قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام .



