إبراهيم عيسى: منتخب اليد له سمعة عالمية قوية.. وتمثيله مشرف أمام الدنمارك ومونديال اليد

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بأداء المنتخب الوطني لكرة اليد عقب خروجه من الدور ربع النهائي أمام حامل اللقب منتخب الدنمارك، قائلا "منتخب مصر قدم مباراة قوية وبالفعل إنه قدم تمثيلا مشرفا في مونديال كرة اليد المقام في مصر".





وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، على مباراة مصر والدنمارك بمونديال اليد وكرة اليد، أن كرة اليد في مصر مشرفة وذات سمعة عالمية ودولية قوية رغم أنها أقل اهتماما وشهرة وإعلاما، لافتا إلى أن منظومة كرة اليد فيها درجة نجاح وتفوق ولابد التنبه لها ولمستقبلها.





وودع منتخب مصر، بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يستضيفها، وذلك عقب خسارته من الدنمارك في مرحلة ربع النهائي، وقدم منتخب مصر مباراة بطولية، رغم الهزيمة، علما بأنه تقدم في النتيجة خلال بداية المباراة بواقع 4-1، لكن الدنمارك استطاعت العودة في اللقاء.



