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مرأة

4 حالات بحاجة لإشراف مدرب متخصص في الجيم.. المبتدئون أبرزها

الخميس 28/يناير/2021 - 01:50 ص
حالات بحاجة لإشراف
حالات بحاجة لإشراف مدرب متخصص في الجيم
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آية التيجي
أغلبنا يلجأ إلى الذهاب للصالة الرياضية او الجيم لخسارة الوزن وشد الترهلات، وزيادة الكتلة العضلية، إلا أن هناك بعض الأشخاص بعد ذهابهم إلى الجيم يكون أمرا خطيرا دون إشراف من مدرب متخصص ومحترف، وذلك حتى يتجنب ان تحدث لهم مشاكل أخرى هم في غنى عنها.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، انه أحيانا يعتبر الذهاب إلى الجيم او الصالة الرياضية جزء من استكمال العلاج الطبيعي، ولكن يجب مراعاة ان ممارسة الرياضة ببعض المعايير والخطوات لتجنب حدوث مخاطر وآثار جانبية، خاصة عند استخدام الأجهزة والأوزان.


وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه لا بد من معرفة أكثر الحالات التي تكون في حاجة لمتابعة وإشراف المتخصصين عند ممارسة الرياضة في الجسم او الصالة الرياضية، ومن ابرزهم : 

1- المبتدئون الذين يحتاجون لمتابعة ليتمكنوا من أداء التمارين بطريقة صحيحة، لضمان الاستفادة من التمرين وتجنب الإصابة.

2- الأشخاص ذوو الأوزان المرتفعة، لأنه لا يجوز لهم أداء التمارين عالية الحدة، إلا بعد إنقاص وزنهم لتجنب التحميل على المفاصل.

3- الأشخاص المصابون الذين يرتادون الجيم بهدف تأهيل ما بعد الإصابة.

4- الأشخاص الذين هدفهم بناء العضلات أو نحت الجسم وتنسيقه وإعادة تشكيله. 
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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