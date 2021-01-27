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رياضة

الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لـ بيراميدز في الدوري

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:20 م
الإسماعيلي يواصل
الإسماعيلي يواصل تدريباته
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نانسي القاضي
واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي، تدريباته اليومية، مساء اليوم، على الملعب الرئيسي بالنادي، استعدادا لملاقاة بيراميدز السبت المقبل في منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدورى المصرى.


المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية أبرزها التسديدات بعيدة المدى باعتبارها أحد الحلول لتسجيل الأهداف في شباك المنافس.


كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم بجانب الضغط المبكر على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء.


واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة.


وعلى هامش المران، واصل فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب بإشراف الجهاز الطبى في ظل معاناته من شد خفيف خلال مباراة غزل المحلة الماضية.

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