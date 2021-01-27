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فن

مينا مسعود: مصر في السبعينيات كانت تقدم أهم فن في العالم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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محمد نحلة
قال النجم العالمي مينا مسعود خلال مؤتمر خاص بفيلمه الجديد في مصر، الذي يحمل اسم "في عز الضهر"، ان مصر في السبعينات كانت تقدم أهم فن في العالم.

واوضح ان في الفترة الأخيرة هناك كثير من الأشخاص نسوا هذا الأمر، واوضح انه يحب ان يفكر الجميع بأن السينما المصرية مهمة وكبيرة وهو ما اتمنى ان يحدث من خلال فيلمه "في عز الضهر" للتأكيد ان مصر قادرة ان تقدم فيلما عالميا.

يجسد الفنان مينا مسعود شخصية مجرم دولي بفيلم "في عز الضهر"، ويسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض الامور.

وأكد مينا أنه يعمل على تحسين لغته المصرية بشكل قوي للمساهمة في خروج الشخصية بأفضل صورة.

يسافر النجم العالمي مينا مسعود إلى هوليوود، لمدة شهر لتصوير عمل سينمائي جديد تابع لمنصة "نيتفليكس".

ومن المقرر أن يعود مينا مسعود لمصر بعد هذا الشهر، لبدء تصوير فيلمه المصري الأول "في عز الضهر" الذي يتعاون فيه مع الفنانة هنا الزاهد، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.
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