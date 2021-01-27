حياة كريمة: أكثر من 58٪ من المصريين يستفيدون من مشروع تطوير القرى

كشف محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، اخر ما تم انجازه على الأرض في المبادرة، مؤكدا أن المصريين من حقهم ان يعيشوا حياة كريمة.





وأضاف طاهر، في حوار عبر سكايب مع الاعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن التطوير في الماضي كان أعمال فردية، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة القرى الأكثر فقرا وهذه التوجيهات نعتبرها مشروع القرن.





وأكد رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن اكثر من ٥٨٪ من المصريين يستفيدون من مشروع تطوير القرى،مشير الي أن لدينا فريقا على الأرض لرصد احتياجات المواطنين في كل المناحي.



