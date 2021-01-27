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توك شو

نفسي أمثل مع يسرا وعادل إمام.. مينا مسعود يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "في عز الضهر"..فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:37 م
الفنان العالمني مينا
الفنان العالمني مينا مسعود
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محمود محسن
أكد الفنان المصري العالمي مينا مسعود أن شخصية حمزة التي يقوم بتقديمها خلال أول فيلم سينمائي مصري  وهو "في عز الظهر" أحبها وأحب تمثيلها.

وأضاف مسعود خلال لقاء له  لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن شخصية حمزة والتي سأقدمها خلال الفيلم عجبتني مشيرا إلى أن تلك الشحصية مشابهة لى فهو شاب ترك مصر وهو صغير وعاد مرة أخرى إلى مصر .

وتابع الفنان العالمي مينا مسعود أنني لست مطربا  مؤكدا أنني لجأت إلى الغناء بسبب أن الدور الذي كنت أؤديه كان يحتاج إلى ذلك.

وأشار مسعود إلى أنني في صغري كنت أتابع  عبد الحليم حافظ ورشدى اباظة وعمر الشريف وعادل امام مؤكدا أن أخر جيل تابعته كان جيل أحمد السقا ومنى زكي.

وقال الفنان العالمي مينا مسعود  "نفسي أمثل مع يسرا وعادل امام " مؤكدا أنه لي الشرف أن أتواجد في مصر.
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