وفاة مريض كورونا على باب المستشفى.. ووزير الصحة اللبناني يفتح تحقيقا عاجلا

أصدر وزير الصحة العامة اللبنانية، الدكتور حمد حسن قرارا بفتح تحقيق عاجل فيما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام حول وفاة مريض بعدما رفض مستشفى سانت تيريز - الحدث استقباله وذلك بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي للوزير.





وبحسب موقع لبنان 24 فإن قرار وزير الصحة اللبناني شدد على ضرورة الفسخ الفوري للعقد الموقع مع المستشفى.





كما تضمن القرار أيضا إحالة الملف والأطباء المعنيين إلى القضاء؛ في حال أظهرت نتائج التحقيق الذي بدأته وزارة الصحة العامة، أي نوع من انواع التقصير في أداء الواجب في الاسعاف الطبي والإنساني.



