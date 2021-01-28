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برلمان

رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور

الخميس 28/يناير/2021 - 10:02 ص
معتز الخصوصى فى حواره
معتز الخصوصى فى حواره مع معتز محمود ، رئيس صناعة البرلمان
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معتز الخصوصى / عدسة : أحمد بيسو
قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إن الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام تحدث فى بيانه أمام البرلمان عن أمرين فى غاية الخطورة ، حيث ذكر الوزير أنه تولى الوزارة عام 2018 وكان هناك تقرير من شركة عالمية متخصصة فى عام 2014 قامت بعمل استقصاء لمصنع الحديد والصلب وذكرت أنه من الممكن تطويره ، وهذا مثبت فى حديث الوزير فى مضبطة البرلمان.

وأضاف محمود فى حواره لـ"صدى البلد" : كما ذكر الوزير أنه حينما تولى وزارة قطاع الأعمال فى عام 2018 وجد أن الوزير السابق خالد بدوى كان يريد معرفة وضع مصنع الحديد والصلب قبل ان يطرح كراسة الشروط ، وما اذا تغير خلال 4 سنوات ، ثم جاء تقرير من شركة عالمية أخرى قالت إن المصنع لا يصلح للتطوير نتيجة لخطأ فى الإدارة بالنسبة لإشعال الأفران.

وتساءل رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان من قام بتأخير التطوير فى شركة الحديد والصلب خلال 4 سنوات فى الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 ، ومن المسئول عن انهيار المصنع فى 4 سنوات وعدم إشعال الأفران ، وما إذا كان من الممكن عمل مصنع جديد وماهى جداوه الاقتصادية.

وتابع: أرسلت خطابات لوزارة قطاع الأعمال طلب منهم ميزانيات الشركات القابضة والشركة القابضة التابعة للحديد والصلب وأى شركة يريد وزير قطاع الأعمال تصفيتها، لأننا ليس لدينا معلومات عن الموازنات ، وذلك حتى لا نفاجىء بأن هناك شركات يتم تصفيتها ، وبالتالى فيجب ان نتوصل لحلول سريعة.

وأوضح: بالنسبة لقرار غلق المصنع أو عدم إغلاقه فإنه سيعتمد على موازنة المصنع وما إذا كان القرار صحيح أو خطأ ، ولكن كل ما يهمنى هو الأرقام الموجودة فى موازنة المصنع.

واختتم: إذا كان تطوير المصنع سيكلف أرقام ضخمة فمن المنطقى إنشاء مصنع جديد ، ولذلك فيجب أن يكون إصدار أى قرار بتأنى ، ولن نفوت محاسبة المسئولين عن وصول المصنع إلى  هذه الحالة المتردية.
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور
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