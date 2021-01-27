مواصفات MG 5 وMG 6 موديل 2021.. تعرف على آخر الأسعار | صور

واصلت شركة MG الصينية تألقها داخل السوق المصرية للسيارات، عبر إصداراتها المتعددة التي تنوعت بين الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وفئة السيدان المتألقة عبر الإصدارين MG 5 وMG 6، اللذين تمتعا بقدرات فنية متطورة وبقيمة سعرية تنافسية.





1- MG 5 موديل 2021

تستمد السيارة MG 5 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 120 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.





ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم، بينما تألقت بحزمة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.





بالإضافة إلى برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج CBC الذي يعزز قوة الفرامل عند المنحدرات، و مرايات كهربائية، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، والعديد من وسائل الرفاهية بتعدد الفئات المقدمة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة MG 5 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 216.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 237.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 254.990 جنيه.





2- MG 6 موديل 2021

زودت MG 6 موديل 2021 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أ ن يولد قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات.





وبهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة بتحقيق قوة تسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطعها لمسافات تقدر بـ 100 كم.





تحتوي MG 6 موديل 2021 على باقة متنوعة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت مجموعة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.





ونظام الثبات عند المنحدرات، وبرنامج مراقبة ضغط الاطارات، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية جانبية للفئات الأعلى تجهيزًا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة MG 6 موديل 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 284.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 299.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUX / BLACK INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 314.990 جنيه.