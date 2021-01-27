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عمرو حنفي: 30 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفى العام بالغردقة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:10 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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عادل نصار
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل خدمات البنية التحتية للقرى، اعتمدنا ٣٠ مليون لرفع كفاءة المستشفى العام بالغردقة.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه افتتحنا مدرستين في مدينة الغردقة إحداهما المكفوفين، مؤكدا أن مدارس الغردقة الجديدة تشمل كل الخدمات والأنشطة. 

وأكمل المحافظ، أن ساهمنا في خل كل المشاكل التمويتية لاهالينا في المحافظة، لافتا إلى أن القافلات الطبية تجوب كل المحافظة. 
وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أنه الدولة تساعدنا وتوفر كل احتياجات المواطن،والقيادة السياسية توفر لنا الدعم لمساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. 

وأضاف المحافظ، أنه افتتحنا العديد من المساكن البديلة العشوائيات، لافتا إلى أن افتتحنا العديد من المساكن البدوية. 

وفي السياق نفسه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن مشروع نباتات المياه المالحة يعمل عليها بعض الشباب ولديهم مناحل عسل.
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