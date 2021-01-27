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أستاذ علم انتشار الأوبئة: مصر ستكون المصنع الأساسي لـ لقاح كورونا نهاية 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:09 م
تصنيع اللقاح في مصر
تصنيع اللقاح في مصر
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ندى رأفت

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إننا نعمل على نقل التكنولوجيا الطبية عبر معرفة للتكنولوجيا الموجودة في اللقاح، بالتواصل مع بلد منشأ اللقاح لذلك نقوم بالتعاون مع المصنع.


وأضاف "إسلام عنان" في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه في شهر أكتوبر عام 2020 تم التعاقد على اللقاح الصيني والعمل على نقل التكنولوجيا الطبية، معقبًا "بالفعل جاء وفد من الصين إلى مصر لمعرفة ما ينقصنا من أجل تصنيع اللقاح هنا في نهاية 2021، وبالمثل في اللقاح الروسي واللقاح الأمريكي".


وتابع أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أنه إذا تم البدء في نقل التكنولوجيا الطبية خلال أشهر الربع الأول من عام 2021؛ فهذا يعني أن في نهاية 2021 سنتوصل إلى لقاح محلي.


وأكد "عنان" "يوم من الأيام مصر ستكون المصنع الأساسي لهذا اللقاح لمنطقتنا ولأفريقيا"، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التعاقد على المصل واللقاح الصيني من أجل نقل التكنولوجيا الطبية.

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