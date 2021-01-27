بـ فستان زفاف.. إليسا تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت إليسا؛ بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان زفاف مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأبيض الشفاف ذي الكرانيش، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".



تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

