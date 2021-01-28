حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 28-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





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برج الحمل اجتماعيا وعاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم. ماليا ومهنيا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.





برج الثور مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك ومن المهم أن تحذر التسرع. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.





برج الجوزاء مهنيا وعائليا: القمر المكتمل بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالشجاعة للقيام بخطوة





برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.





برج الأسد

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة.





برج العذراء

صحيا وعاطفيا: القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. استرخ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مهنيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.. لا تعلن أيضا عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.





برج الميزان مهنيا وماليا: قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة. عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم.





برج العقرب عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين. مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.





برج القوس مهنيا وماليا: قد تخطط لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد. عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.





برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك اليوم ألا تغامر وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنميةً لأعمالك ومدخراتك.

عاطفيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!





برج الدلو

مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

عاطفيا: القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.





برج الحوت

مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للبحث بجدية عن حل لسوء تفاهم ومن المهم أن تنظم جهودك وأفكارك واقتصد في إعلان أخبارك.















