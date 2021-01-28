نعتمد على الجمعيات الأهلية.. «حياة كريمة»: سددنا عن الآلاف مبالغ تصالح البناء

قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة: "سددنا عن الالاف مبالغ تصالح البناء، ومصادر تمويلنا تعتمد على شركاؤنا ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية".





وتابع طاهر، في حوار عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: "2000 حالة قمنا بسداد مبالغ التصالح لها، لافتا إلى أن التطوير في الماضي كان أعمال فردية، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة القرى الأكثر فقرا وهذه التوجيهات نعتبرها مشروع القرن".





وأكد رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أنه يستفيد اكثر من ٥٨٪ من المصريين من مشروع تطوير القرى، مشيرا إلى أن لدينا فريق على الأرض لرصد احتياجات المواطنين في كل المناحي.





واكمل أنه نسعي لتوفير مساكن لأهلنا في القرى، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية متكاملة لتحسين أحوال أهالينا.





قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، إن العديد من المؤسسات والوزرات تعمل معنا، مضيفا انه نعمل بشمل مؤسسي لتوحيد الجهود لتوفير حياة كريمة.





وأضاف طاهر، أنه تدخلنا في ١٤٣ قرية وتجمع ريقي وخدمنا ٤.٥مليون مواطن، مضيفا انه قدمنا ٢١٨٠ مشروع ل ٤.٥ مليون مواطن برفع الكفاءة في العديد من القطاعات.



