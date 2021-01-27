ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للوافدين.. قرار كويتي عاجل بشأن مخالفي الإقامة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:43 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
أصدر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي قرارا عاجلا بشأن مخالفي الإقامة من الوافدين، حيث تم مد فترة تعديل الوضع اعتبارًا من 1 فبراير حتى 2 مارس.

وبحسب جريدة "الراي" الكويتية، فقد أبرزت الداخلية الكويتية أن القرار جاء في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال وتقليصها في كثير من قطاعات سوق العمل. 

كما شهدت الهيئة العامة للقوى العاملة إغلاق مدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين وما ترتب عليه من عدم تمكين المراجعين المخالفين من تسوية أوضاعهم بحسب الداخلية الكويتية .

ونصت المادة الثانية من القرار الصادر عن وزير الداخلية الكويتي  على أن : من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونًا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احذروا الأجسام الغريبة.. نداء عاجل من الداخلية الكويتية للمواطنين والمقيمين

من مخلفات الغزو العراقي.. تفجير 3 قذائف في مدينة العبدلي بالكويت

الإقامة سنة واحدة.. قرار مفاجئ من الكويت بشأن الوافدين

"الداخلية الكويتية": لا تمديد لمهلة مخالفي الإقامة وعليهم المغادرة قبل نهاية الشهر الجاري

بـ تهديد بالطرد| قرار مهم من وزير الداخلية الكويتي بشأن منتهي الإقامة

حددتها إدارة الطيران المدني.. 4 شروط لمغادرة الكويتيين بلادهم

ترشيحاتنا

أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

لسبب غريب .. عروس تستغيث بوالدتها يوم الصباحية

بوتين: الحرب العالمية الثالثة ستقضي على البشرية

طريقة عمل كيك قدرة قادر.. خطوة بخطوة

تفاصيل تعرض الفنانة وفاء عامر للتحرش

لازم يتقبض عليها.. غضب بمواقع التواصل من سيدة أهانت الشوكولاتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتستخدمي السيشوار والمكواة باستمرار .. 5 نصائح لمعالجة الشعر التالف بشدة من الحرارة

شاهد.. تدشين مبادرة الإحلال والتجديد لمليون توك توك بسيارات كهربائية

طريقة عمل كيك قدرة قادر.. خطوة بخطوة